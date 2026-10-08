Hedef 2032!

Ülkemizin en önem verdiği konulardan biri olan futbolda şuan girdiğimiz kaos ortamı herkesin malumu. Ancak ben bugün bu konulara girmek istemiyorum. Asıl bahsetmek istediğim olay milli takımımız. Biliyorsunuz ki başta voleybol, basketbol ve güreş olmak üzere bir çok branşta önemli şampiyonluklar elde ediyoruz. Ama onca kaynağa ve imkana rağmen henüz futbolda 2002'deki Dünya üçüncülüğü ve 2008'deki Avrupa üçüncülüğü dışında bir başarımız yok. Bunun bir çok nedeni var. Fakat ben sizlere daha önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile ortak ev sahipliği yapacağız. Hatta İtalya'nın belirli şartları karşılayamaması durumunda ev sahibi tek ülke olma ihtimalimiz var. Tabi ki böyle bir organizasyonun ülkemizde olması prestij açısından oldukça önemli. Ama bunun yanında en azından bir final görmemiz de gerekmez mi? Peki kaçınız mevcut kadro ve organizasyonla bunu mümkün görüyor? Bence oldukça azdır.

TAKIMA SEÇİLEN İSİMLER HEP AYNI

Futbolda adını duyurmuş ülkelere bakalım. Mesela İspanya ya da Fransa. Baştan sona kadar hem yöneticilik kısmı hem de antrenörlük kısmında inanılmaz bir iş disiplini var. Yani bu ülkelerin başarıları kaçınılmaz bir sisteme dayanıyor. Biz de ise kulüp takımı gibi bir yönetim anlayışı var maalesef. Hep aynı isimler milli takıma çağrılıyor. Fakat geçmişe baktığımız zaman Anadolu kulüplerinden ya da Avrupa'nın alt liglerinden bulunan oyuncular ay-yıldızlı formayı giyebiliyordu. Buna bir örnek vermek istiyorum. Göztepe ile harika bir sezonu geride bırakarak tüm dev kulüpleri peşine takan Arda Okan Kurtulan. Özellikle Zeki dışında bir sağ bek yokken bu genç oyuncunun olması gerekmez miydi? Ki özellikle Fransa ve Belçika maçlarında tercih ettiğimiz üçlü savunmanın sağında onun olması gerekmez miydi?