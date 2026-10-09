Altay’ın kalesi güvende!

Altay'ın genç file bekçisi Ulaş Hasan Özçelik, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geride kalan 5 haftada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Teknik direktör Tuna Üzümcü'nün 450 dakika sahada tuttuğu 21 yaşındaki kaleci, yaptığı kritik kurtarışlarla takımının öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Özellikle Bucaspor 1928'i deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri İzmir derbisinde karşı karşıya pozisyonda kritik bir kurtarışa imza atarak aldıkları 3 puanda önemli pay sahibi olan genç eldiven, son olarak iç sahada 0-0 biten Alanya 1221 karşılaşmasında kalesini ilk kez gole kapattı. 1.89 boyundaki kaleci Ulaş, takımın profesyonel lig tecrübesi olan tek kalecisi konumunda. Altay'da geçen sezon çapraz bağ ameliyatı olan kaleci Semih henüz takıma dönemedi.