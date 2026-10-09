Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Eski Trabzonsporlu yıldız için devreye girdiler

Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde Christ Inao Oulai için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sarı-kırmızılıların transfer listesine girdiği iddia edildi. Transferde genç futbolcunun İtalya'daki forma durumu belirleyici olacak.
GALATASARAY'DAN CHRİST INAO OULAİ İÇİN YENİ HAMLE!
Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan Christ Inao Oulai'yi yeniden gündemine aldığı öne sürüldü. Genç orta saha oyuncusunun İtalya'da istediği süreleri alamaması, transfer ihtimalini güçlendiren etkenler arasında gösterildi.
GALATASARAY'DAN OULAI İÇİN YENİ HAMLE
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, Fiorentina forması giyen 20 yaşındaki Christ Inao Oulai'yi kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti. İtalyan ekibinde düzenli forma şansı bulamadığı belirtilen Fildişi Sahilli futbolcunun, daha fazla süre alabileceği bir takımda oynamak istediği iddia edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da genç oyuncuyu beğendiği öne sürülürken sarı-kırmızılı yönetimin, transfer için Fiorentina ile temasa geçmeye hazırlandığı aktarıldı. Oulai'nin geleceğiyle ilgili gelişmelerin ara transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ
Galatasaray'ın Christ Inao Oulai transferi için satın alma opsiyonunu içeren kiralama teklifini gündemine aldığı ileri sürüldü. Sarı-kırmızılıların bu formülle genç orta sahayı kadrosuna katmayı planladığı belirtilirken futbolcunun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.
Fiorentina'daki forma rekabetinde istediği noktaya ulaşamadığı öne sürülen Oulai'nin, transfer sürecinde nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Galatasaray'ın ilgisinin resmi bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği ise önümüzdeki haftalarda belli olacak.
TRABZONSPOR'UN SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAYI VAR
Christ Inao Oulai, sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olmuştu. İtalyan temsilcisinin genç futbolcu için 26 milyon euro bonservis bedeli ödediği, anlaşmada 4 milyon euro tutarında şarta bağlı bonusların da yer aldığı belirtilmişti. Böylece transferin toplam bedeli 30 milyon euroya ulaşmıştı. Oulai'nin olası transferi, eski kulübü Trabzonspor'u da yakından ilgilendiriyor. Bordo-mavili kulübün, Fiorentina'nın genç oyuncuyu başka bir takıma bonservisiyle satması durumunda sonraki satış gelirinin yüzde 10'unu alacağı ifade ediliyor.