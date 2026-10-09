Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Eski Trabzonsporlu yıldız için devreye girdiler

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

Galatasaray'ın Christ Inao Oulai transferi için satın alma opsiyonunu içeren kiralama teklifini gündemine aldığı ileri sürüldü. Sarı-kırmızılıların bu formülle genç orta sahayı kadrosuna katmayı planladığı belirtilirken futbolcunun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Fiorentina'daki forma rekabetinde istediği noktaya ulaşamadığı öne sürülen Oulai'nin, transfer sürecinde nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Galatasaray'ın ilgisinin resmi bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği ise önümüzdeki haftalarda belli olacak.

TRABZONSPOR'UN SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAYI VAR

Christ Inao Oulai, sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olmuştu. İtalyan temsilcisinin genç futbolcu için 26 milyon euro bonservis bedeli ödediği, anlaşmada 4 milyon euro tutarında şarta bağlı bonusların da yer aldığı belirtilmişti. Böylece transferin toplam bedeli 30 milyon euroya ulaşmıştı. Oulai'nin olası transferi, eski kulübü Trabzonspor'u da yakından ilgilendiriyor. Bordo-mavili kulübün, Fiorentina'nın genç oyuncuyu başka bir takıma bonservisiyle satması durumunda sonraki satış gelirinin yüzde 10'unu alacağı ifade ediliyor.