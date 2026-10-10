İzmir’de maç günü: Göztepe, VakıfBank ile karşılaşacak

Sezonun ilk haftasında İlbank'a deplasmanda 3-1 yenilen Göztepe, ikinci sınavında güçlü rakibi VakıfBank'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, yarın evinde oynayacağı mücadelede son iki sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu ve Avrupa'nın son şampiyonu karşısında çıkış arayacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlaycak müsabakayı Turgut Uzunçakmak, Mustafa Emre Girgin hakem ikilisi yönetecek. Göztepe taraftarı için 350, 400 ve 600 TL'den satılan biletler tükenirken, 1000 TL olarak belirlenen misafir tribün biletlerinin satışı devam ediyor. Öte yandan ligde Aras Kargo SK, aynı saatte Eczacıbaşı'na konuk olurken, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Kuzeyboru'yu ağırlayacak.