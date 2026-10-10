Kupada eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. Tur ile devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde geniş bir katılım olduğu kura çekimi ile üçüncü tur eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası eşlemleri 27-28- 29 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu turda toplam 72 takım yer alacak. İkicin turda başarılı olan takımların yanı sıra üçüncü turda Türkiye Kupası'na 6'sı Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'den kulüpler dahil oldu. Ege ekiplerinin de rakipleri belli oldu. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK sahasında Karacabey Belediyespor'u konuk edecek. 2. Lig'de yer alan Aliağa FK'da bu turda Pazarspor deplasmanında boy gösterecek. TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Karşıyaka ise deplasmanda 1. Lig temsilcisi Boluspor ile oynayacak. 2. Lig ekibi Fethiyespor, Süper Lig ekibi Eyüpspor'u evinde ağırlayacak. Balıkesirspor sahasında 2. Lig Arnavutköy Belediyesspor'u konuk edecek. 3. Ligin iddialı ismi Ayvalıkgücü ise 1. Lig ekibi Sarıyer ile İstanbul'da karşılaşacak. Manisa temsilcisi Somaspor'da bu turda 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük ile İstanbul'da karşılaşacak.