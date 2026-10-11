Manisa FK düelloyu kaybetti

Trendyol 1.Lig'de milli ara dönüşünün ardından oynanan karşılaşmada Manisa FK evinde Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. 38. dakikada Murat'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Benhur, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 52. dakikada Moreno, kaleciyle karşı karşıya kaldığı çapraz pozisyonda yaptığı vuruşla topu yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. 54. dakikada Atakan'ın aşırtma vuruşunda direğe de çarpan top filelerle buluştu: 2-1. 87. dakikada Sylla topu tamamladı: 2-2. 90+3'te Kayseri, Murat Cem'in vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2. Karşılaşma bu skorla tamamlandı.