Montella’dan veda mesajı

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi sona ererken, İtalyan teknik adam sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Türk halkına veda etti. Türkiye'de geçirdiği üç yılı değerlendiren Montella, Milli Takım'ın teknik direktörü olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. Birlikte unutulmaz anlar yaşadıklarını ve tarihi başarılara imza attıklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına, teknik ekibine, Türkiye Futbol Federasyonuna ve taraftarlara teşekkür etti. Montella, Türk halkının kendisine gösterdiği sıcaklığı her zaman kalbinde taşıyacağını vurgulayarak, futbolun yalnızca sonuçlardan ve kupalardan ibaret olmadığını dile getirdi. İtalyan teknik adam, veda mesajını "Teşekkürler Türkiye. Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak." sözleriyle tamamladı.