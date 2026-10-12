Muğlaspor Gümrük’e takıldı

Trendyol 1. Lig'in 9 haftasında Muğlaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Milli ara dönüşü, şampiyonluk hedefiyle kurulan ancak lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan İstanbul ekibine konuk olan yeşil-beyazlılar, maç boyunca penaltı da dahil olmak üzere yakaladığı fırsatları, cömertçe harcayarak 1 puana razı oldu. İlk yarının büyük bölümünde üstün olan taraf Karagümrük'tü. Bu oyun üstünlüğünü de skora çevirmesini bildiler.

POYRAZ EFE PENALTI KAÇIRDI

31. dakikada Çağtay'ın ortasında, bir dönem Süper Lig'in yıldızlarından olan Emre Akbaba, eski günlerine nazire yaparcasına güzel bir voleyle fileleri havalandırdı. Tam ilk yarı bu skorla bitecek derken, Yalçın Koşukavak'ın öğrencileri devreye 1-1 ile girdi. 44. dakikada Yasin-Diarra işbirliğinde, günün Muğla adına formda ismi Diarra sakin bir vuruşla golü attı: 1-1. 2. yarı Muğla temsilcisi üstünlüğü tamamen ele aldı. Ve akabinde bir penaltı kazandı. 53. dakikadaki penaltının bonusu olarak faulü yapan Çağtay kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Muğlaspor hem bir penaltı atacaktı hem de kalan 40 dakikada 10 kişi oynayan rakibi karşısında galibiyete uzanması içten bile değildi. Ancak 57. dakikada topun başına geçen günün vasat isimlerinden Poyraz Efe, kalecinin soluna doğru yumuşak bir plase yaptı ve Karagümrük'ün İtalyan file bekçisi de doğru köşeyi bilerek topu kurtardı. Yalçın Hoca'nın artık sabrı taşmış olacak ki kaçan penaltıdan 5-6 dakika sonra Poyraz Efe'yi oyundan çıkardı. Onun yerine sahaya giren Camaj da 72'de kaleciyle karşı karşıya pozisyonda zor olanı yapıp topu üstten dışarı attı. Muğlaspor, kalan dakikalarda kaleci Silvestre'yi geçemedi ve 1 puana razı oldu.