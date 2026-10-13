Muğlaspor kaybetmeyi unuttu

Trendyol 1'inci Lig'de milli aranın ardından Fatih Karagümrük'e konuk olan Muğlaspor penaltı kaçırdığı maçta rakibi ile 1-1 berabere kalıp yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. İstanbul'dan puanla dönen yeşilbeyazlılar üst üste 4'üncü maçını da berabere bitirdi. İlk ve son yenilgisini 1'inci haftada Sarıyer'e deplasmanda 2-0 mağlup olarak alan Ege temsilcisi, 8 müsabakada 6 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti. Muğlaspor, son 4 karşılaşmasında ise Van Spor FK, Sivasspor (D), Iğdır FK ve Fatih Karagümrük'le (D) yenişemedi. Muğlaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Deneyimli teknik adam çok zor bir deplasman oynadıklarını belirterek, "Karagümrük deplasmanında geçişten gol yemek beni gerçekten rahatsız etti. Kazanabileceğimiz bir maçı berabere tamamladık. Gerçekten çok üzüldüm, çok net kazanabileceğimiz bir maçtı" diye konuştu. Muğlaspor hafta içi mesaisinde perşembe günü evinde Bursaspor'la karşılaşacak.