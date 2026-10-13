Haberler Spor Tedesco'ya Süper Lig'den teklif! Kararını açıkladı Tedesco'ya Süper Lig'den teklif! Kararını açıkladı Thorsten Fink ile yollarını ayıran Samsunspor, teknik direktör arayışında rotasını Fenerbahçe’nin eski çalıştırıcısı Domenico Tedesco’ya çevirdi. Karadeniz temsilcisinin deneyimli teknik adama teklif götürdüğü öğrenildi. HABER MERKEZİ









Süper Lig'de Trabzonspor'a sahasında 3-0 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink dönemi sona erdi. Ligde ilk 7 haftada yalnızca 4 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, yeni teknik direktörünü belirlemek için harekete geçti. Fanatik'te yer alan habere göre Samsunspor, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'ya teklif götürdü. İtalyan çalıştırıcının teklifi kabul etmediği öne sürülürken, adaylar arasında Kenan Koçak'ın da bulunduğu belirtildi.

SAMSUNSPOR'DAN TEDESCO'YA TEKLİF Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Samsunspor, Thorsten Fink ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Kırmızı-beyazlı yönetimin, takımın başına getireceği isim için çalışmalarını sürdürdüğü ve bu kapsamda Domenico Tedesco ile temasa geçtiği aktarıldı. Fanatik'in haberine göre, Samsunspor, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tedesco'ya sözlü teklifte bulundu. Ancak 40 yaşındaki teknik adamın Karadeniz temsilcisine teşekkür ederek teklifi geri çevirdiği iddia edildi. Samsunspor'un teknik direktör adayları arasında Kenan Koçak'ın da yer aldığı kaydedildi.