Tedesco'ya Süper Lig'den teklif! Kararını açıkladı

Süper Lig'de Trabzonspor'a sahasında 3-0 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink dönemi sona erdi. Ligde ilk 7 haftada yalnızca 4 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, yeni teknik direktörünü belirlemek için harekete geçti. Fanatik'te yer alan habere göre Samsunspor, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'ya teklif götürdü. İtalyan çalıştırıcının teklifi kabul etmediği öne sürülürken, adaylar arasında Kenan Koçak'ın da bulunduğu belirtildi.
SAMSUNSPOR'DAN TEDESCO'YA TEKLİF
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Samsunspor, Thorsten Fink ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Kırmızı-beyazlı yönetimin, takımın başına getireceği isim için çalışmalarını sürdürdüğü ve bu kapsamda Domenico Tedesco ile temasa geçtiği aktarıldı.
Fanatik'in haberine göre, Samsunspor, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tedesco'ya sözlü teklifte bulundu. Ancak 40 yaşındaki teknik adamın Karadeniz temsilcisine teşekkür ederek teklifi geri çevirdiği iddia edildi. Samsunspor'un teknik direktör adayları arasında Kenan Koçak'ın da yer aldığı kaydedildi.
TEDESCO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ
Domenico Tedesco, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlendi. Sarı-lacivertli takımın başında 45 karşılaşmaya çıkan İtalyan çalıştırıcı, bu mücadelelerde 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Tedesco, Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde maç başına 2,00 puan ortalaması yakalarken, takımıyla bir Süper Kupa şampiyonluğu da elde etti.
Nisan 2026'da Galatasaray karşısında alınan derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe yönetimi, teknik heyetle yolları ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamayla Tedesco ve teknik ekibinin yanı sıra sportif direktör Devin Özek ile futbol koordinatörü Berke Çelebi'nin de görevlerine son verildiğini duyurdu.
BOLOGNA MACERASI KISA SÜRDÜ
Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'nun bu macerası da uzun sürmedi. İtalyan temsilcisinde çıktığı 4 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen teknik adamın görevine son verildi.