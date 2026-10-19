Denizli Basket yakalayamadı

SÜPER Ligi'nde Yukatel Denizli Basket, konuk ettiği Trabzonspor'a 75-70 mağlup oldu. Mücadelenin ilk yarısı 40-28 Trabzonspor üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarıda Denizli temsilcisi maça yeniden ortak oldu. Son çeyreğe Trabzonspor 53-56 üstün girdi. Maçın son bölümü nefesleri kesti. Bitime 1:20 kala Victor Bailey'den gelen üçlükle skor 70-72 oldu. 57 saniye kala Erten Gazi iyi savunması ile Isaiah Canaan'ı durdurdu. John Meeks'in kötü pasıyla Denizli öne geçme fırsatı içeren hücumdan boş döndü. 10 saniye kala çizgiye giden Troy Coupain hata yapmadı; 70-74. Kalan sürede rakibinin geri dönmesine izin vermeyen Trabzonspor karşılaşmayı 70-75 kazandı. Denizli Basket adına Victor Bailey 20 sayı 1 ribaund 1 asist 1 top çalma, John Meeks 16 sayı 4 ribaund 1 top çalma, Brae Ivey 11 sayı 3 ribaund 3 asist 1 top çalma ile maçı tamamladı. Bu sonuçla Denizli 1 galibiyette kaldı.