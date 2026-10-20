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GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİ GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ? | Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihi değişebilir. 26 Ekim Pazartesi günü yapılması planlanan dev karşılaşma için yeni tarih ihtimali gündeme geldi. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev derbinin takviminde değişiklik yaşanabilir. Daha önce 26 Ekim Pazartesi günü oynanacağı açıklanan mücadele için tarih değişikliği ihtimali gündeme geldi. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?

TFF BUGÜN KARAR VERECEK

Futbolseverlerin merakla beklediği zorlu mücadelenin 25 Ekim Pazar gününe alınma ihtimali ağırlık kazanırken, konuyla ilgili nihai karar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştireceği toplantının ardından netlik kazanacak.

Riva'da yapılacak olan bu kritik zirvede, yöneticiler masaya yatıracakları derbi tarihinin yanı sıra A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü de belirleyerek karara bağlayacak.

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