GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİ GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ? | Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev derbinin takviminde değişiklik yaşanabilir. Daha önce 26 Ekim Pazartesi günü oynanacağı açıklanan mücadele için tarih değişikliği ihtimali gündeme geldi. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?