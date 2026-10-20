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Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi başlıyor! İlk açıklama geldi

Son dakika: Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olduğunu katıldığı bir programda resmen açıkladı. İşte açıklamasının ayrıntıları...

HABER MERKEZİ

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Milli Takım’da Sergen Yalçın dönemi başlıyor! İlk açıklama geldi

A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesi beklenen Sergen Yalçın, katıldığı YouTube programında milli takımın yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı. Resmi duyurunun ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Milli Takım’da Sergen Yalçın dönemi başlıyor! İlk açıklama geldi

"Hepimiz için hayırlı olsun. Bu görev çok önemli bir görev. Son 2-3 günde gelişmeler oldu. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Kulüp takımlarının çok üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Benim için de gurur verici. 'Hayır' deme lüksümüz zaten yok. Halkımızın desteğiyle inşallah başarılı bir milli takım yolu bizi bekliyordur."

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