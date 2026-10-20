Salah'tan Beşiktaş'a bomba gönderme! Türkçe paylaşımı dikkat çekti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı Ozan Tufan ve Muhammed Salah'ın golleriyle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bordo-mavililerin Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Yıldız futbolcunun "yüzde 35" ifadesini kullanması, yaz transfer döneminde Beşiktaş ile yaşanan transfer görüşmelerini yeniden akıllara getirdi.
SALAH'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Akyazı'da karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, Ozan Tufan ve Muhammed Salah'ın kaydettiği gollerle mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada fileleri havalandıran Mısırlı yıldız, maçın ardından sosyal medya hesabından gol sevinci sırasında çekilen fotoğrafını paylaştı. Salah'ın paylaşımına Türkçe olarak "yüzde otuz beş" notunu düşmesi, futbol kamuoyunda dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ TRANSFERİNE GÖNDERME Mİ?
Yaz transfer döneminde bonservisi elinde bulunan Muhammed Salah için Beşiktaş ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, ancak taraflar arasında yaşanan pürüzler nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı.
Salah'ın Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı paylaşım, söz konusu transfer sürecine gönderme olarak yorumlandı. Yıldız futbolcunun kullandığı "yüzde 35" ifadesi, transfer görüşmelerinde gündeme gelen komisyon iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
SERDAL ADALI'NIN KOMİSYON AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce yaptığı açıklamada Muhammed Salah transferi için oyuncunun menajeri Ramy Abbas ile görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtmişti. Adalı, menajerin yüzde 35 oranında komisyon talep ettiğini ve bu oranı kabul etmediklerini ifade etmişti.
34 yaşındaki futbolcunun derbi sonrasında yaptığı paylaşımın, o dönemde yaşanan bu sürece ilişkin bir mesaj taşıdığı yönünde değerlendirmeler yapıldı. Bu sezon 11 maçta 9 gol ve 4 asist üreten Salah'ın Trabzonspor formasıyla gösterdiği performans da dikkat çekiyor. Transfermarkt verilerine göre 17 milyon avro piyasa değerine sahip olan yıldız oyuncunun bordo-mavili kulüple sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.