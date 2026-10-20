Salah'tan Beşiktaş'a bomba gönderme! Türkçe paylaşımı dikkat çekti

SERDAL ADALI'NIN KOMİSYON AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce yaptığı açıklamada Muhammed Salah transferi için oyuncunun menajeri Ramy Abbas ile görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtmişti. Adalı, menajerin yüzde 35 oranında komisyon talep ettiğini ve bu oranı kabul etmediklerini ifade etmişti.

34 yaşındaki futbolcunun derbi sonrasında yaptığı paylaşımın, o dönemde yaşanan bu sürece ilişkin bir mesaj taşıdığı yönünde değerlendirmeler yapıldı. Bu sezon 11 maçta 9 gol ve 4 asist üreten Salah'ın Trabzonspor formasıyla gösterdiği performans da dikkat çekiyor. Transfermarkt verilerine göre 17 milyon avro piyasa değerine sahip olan yıldız oyuncunun bordo-mavili kulüple sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.