Fenerbahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! İsmail Kartal'ın geleceği...

Fenerbahçe'de Slavia Prag karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından sular durulmuyor. İki farklı üstünlüğünü koruyamayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, taraftarların eleştirilerinin hedefi haline geldi. Başkan Aziz Yıldırım'ın da yaşanan puan kaybına büyük tepki gösterdiği öne sürülürken, gözler pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Kritik mücadeleden alınacak olumsuz bir sonuç halinde Kartal'ın geleceğiyle ilgili radikal bir kararın gündeme gelebileceği iddia ediliyor.
FENERBAHÇE, SLAVİA PRAG KARŞISINDA GALİBİYETİ KORUYAMADI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Slavia Prag'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 4. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 11. dakikada Mason Greenwood'un golüyle farkı ikiye çıkardı.
Ancak Fenerbahçe'nin üstünlüğü uzun sürmedi. Matteo Guendouzi'nin 15. dakikada yaptığı hatayı değerlendiren Provod, Slavia Prag'ın farkı bire indiren golünü kaydetti. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda skor üstünlüğünü korumaya çalıştı. Mücadelenin 90. dakikasında gelen gol ise Fenerbahçe'nin galibiyet umutlarını sona erdirdi.
Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçını oynayan Fenerbahçe, puanını 2'ye yükseltti. İki farklı üstünlüğün son dakikalarda kaybedilmesi, takım üzerindeki baskıyı daha da artırdı.
AZİZ YILDIRIM'IN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU
Slavia Prag'ın skoru 2-2'ye getirmesinin ardından tribünlerde İsmail Kartal'a yönelik istifa çağrıları yükseldi. Karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da takımın 2-0'lık üstünlüğünü koruyamamasına büyük tepki gösterdiği öne sürüldü.
Alınan beraberliğin ardından teknik heyetin performansı ve takımın maç içerisindeki oyun anlayışı tartışma konusu oldu. Özellikle skor avantajının korunamaması, sarı-lacivertli camiada teknik direktör İsmail Kartal üzerindeki baskıyı artırdı.
İSMAİL KARTAL İÇİN KRİTİK VİRAJ: GALATASARAY DERBİSİ
Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili karar vermeden önce pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisini bekleyeceği iddia ediliyor. Ezeli rakibi karşısında alınacak olumsuz bir sonucun, deneyimli teknik adamın görevine ilişkin yeni bir değerlendirmeyi beraberinde getirebileceği konuşuluyor.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde sekiz hafta sonunda 16 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray'a mağlup olması halinde iki takım arasındaki puan farkının 6'ya çıkacağı belirtiliyor.
Bu nedenle Galatasaray derbisi, yalnızca puan tablosu açısından değil, İsmail Kartal'ın geleceği bakımından da büyük önem taşıyor.