Fenerbahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! İsmail Kartal'ın geleceği...

Alınan beraberliğin ardından teknik heyetin performansı ve takımın maç içerisindeki oyun anlayışı tartışma konusu oldu. Özellikle skor avantajının korunamaması, sarı-lacivertli camiada teknik direktör İsmail Kartal üzerindeki baskıyı artırdı.

Slavia Prag'ın skoru 2-2'ye getirmesinin ardından tribünlerde İsmail Kartal'a yönelik istifa çağrıları yükseldi. Karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da takımın 2-0'lık üstünlüğünü koruyamamasına büyük tepki gösterdiği öne sürüldü.

İSMAİL KARTAL İÇİN KRİTİK VİRAJ: GALATASARAY DERBİSİ

Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili karar vermeden önce pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisini bekleyeceği iddia ediliyor. Ezeli rakibi karşısında alınacak olumsuz bir sonucun, deneyimli teknik adamın görevine ilişkin yeni bir değerlendirmeyi beraberinde getirebileceği konuşuluyor.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde sekiz hafta sonunda 16 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray'a mağlup olması halinde iki takım arasındaki puan farkının 6'ya çıkacağı belirtiliyor.

Bu nedenle Galatasaray derbisi, yalnızca puan tablosu açısından değil, İsmail Kartal'ın geleceği bakımından da büyük önem taşıyor.