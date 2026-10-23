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A MİLLİ TAKIM MAÇ YAYINI O KANALDA! Türkiye - Belçika maçına kaç gün kaldı? Türkiye - Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta Belçika karşısında rövanş mücadelesine çıkacak A Millî Futbol Takımı, ilk maçta aldığı 3-0’lık mağlubiyetin ardından İzmir’de galibiyet arıyor. Futbolseverler, Türkiye-Belçika maçının tarihi, başlama saati ve canlı yayın kanalını araştırıyor. Türkiye-Belçika ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

SABAH

Giriş Tarihi:

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Millî Futbol Takımı, beşinci maçında Belçika'yı İzmir'de konuk etmeye hazırlanıyor. Grupta puan mücadelesini sürdüren ay-yıldızlıların karşılaşması öncesinde futbolseverler, Türkiye-Belçika maçının oynanacağı tarihi, başlama saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte kritik karşılaşmaya ilişkin yayın ve maç takvimi detayları...

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ TARİHTE, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Belçika milli maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

2026 A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı'nın kalan maçları şöyle:

12 Kasım 2026

20.00 Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026

22.45 Fransa - Türkiye

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