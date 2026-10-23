A MİLLİ TAKIM MAÇ YAYINI O KANALDA! Türkiye - Belçika maçına kaç gün kaldı? Türkiye - Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Millî Futbol Takımı, beşinci maçında Belçika'yı İzmir'de konuk etmeye hazırlanıyor. Grupta puan mücadelesini sürdüren ay-yıldızlıların karşılaşması öncesinde futbolseverler, Türkiye-Belçika maçının oynanacağı tarihi, başlama saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte kritik karşılaşmaya ilişkin yayın ve maç takvimi detayları...