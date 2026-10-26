Aliağa FK 5’te 5’le zirvede

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, evinde 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenerek üst üste 5'inci galibiyetini alma ve liderlik koltuğuna oturma sevincini birlikte yaşadı. Aksaray ekibi karşısında Tahir Babaoğlu'nun her iki yarıda attığı gollerle zafere uzanan İzmir temsilcisi; 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgi alarak 21 puanla zirveye kuruldu. Sarı-siyahlılar, Muş Spor'un haftayı puansız kapatmasıyla ilk sıraya yükseldi. Ligdeki tek yenilgisini deplasmanda takipçisi Elazığspor'a 5-0 kaybederek alan Aliağa FK, sezon öncesi kadro maliyetini düşürmesine rağmen hedefli bir takım olduğunu göstererek alkış topladı.