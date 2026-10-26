Denizli İY. siftah yaptı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Denizli İdmanyurdu, sezonun ilk galibiyetini 8. haftada almanın sevincini yaşadı. İlk 7 müsabakada 4 yenilgi, 3 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, evinde ligin yeni ekiplerinden Bigaspor'u 2-0 yenerek galibiyetle tanıştı. Müsabakanın ilk yarısında Atakan Üner ve Emirhan Kahraman'ın golleriyle skor üstünlüğü yakalayan Denizli temsilcisi, kalesini gole kapatarak 3 puana uzandı. Rakibinin 3 haftalık galibiyet serisini sonlandıran Denizli İdmanyurdu, 6 puana ulaşıp düşme hattından çıkmak için umut tazeledi.