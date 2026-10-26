Manisa gurbette Mardin önünde

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, bugün yeni teknik direktörü Nestor El Maestro önderliğindeki ilk maçında deplasmanda Mardin 1969 ile karşı karşıya gelecek. 21 Kasım Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 12'nci haftanın kapanış mücadelesinde Hakan Ülker düdük çalacak. Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra 5 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak 3 puana hasret kalan 10 puanlı Manisa ekibi, haftaya averajla düşme hattının üzerinde girdi. Mardin takımı ise 18 puanla Play-Off hattında 7'nci sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar, 43 yaşındaki Sırp teknik patron El Maestro ile çıkış yakalamak istiyor.