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Milli bilardocu Kökten 4. kez Avrupa Sampiyonu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Milli bilardocu Kökten 4. kez Avrupa Sampiyonu

MİLLİ bilardocu Sinem Kökten, İspanya'da düzenlenen Büyük Kadınlar Pool Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 10 top disiplininde altın madalya kazandı. Gandia kentinde gerçekleştirilen organizasyonun final maçında İspanyol Lopez Silvia-Fibla ile karşılaşan Sinem Kökten, karşılaşmayı 5-4 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporcu, bu sonuçla kariyerindeki 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Sinem Kökten, ilk Avrupa şampiyonluğunu 2024'te Antalya'da düzenlenen organizasyonda 9 top disiplininde kazandı. Sinem, 2025'te Hollanda'da düzenlenen organizasyonda ise 10 top disiplininde ikinci, 9 top disiplininde üçüncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

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