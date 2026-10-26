Trabzonspor 4’te 4 peşinde

TRENDYOL Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'daki Karadeniz derbisi hakem Halil Umut Meler'in çalacağı düdükle başlayacak.

SAVIOLO BELİRSİZ

TEKNİK direktör Thomas Reis'in görev yaptığı dönemde Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı evinde 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yapan Trabzonspor, Alman teknik adam yönetiminde art arda dördüncü lig maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Batagov, Onuachu, Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. UEFA Konferans Ligi'ndeki Hearts maçında sakatlanan Saviolo'nun da Rizespor müsabakasında forma giymesi beklenmiyor. Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçına odaklandıklarını söyledi. Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her antrenman önemli. Sahada olduğumuz her dakika gelişmek için bir fırsat. Herkesten her gün yüzde yüzünü vermesini bekliyorum. Şimdi tüm odağımız pazartesi günkü maçta." ifadelerini kullandı.