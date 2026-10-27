Aslan kükredi Fener’i devirdi

SÜPER Lig'de dev derbide kazanan, Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla yenen Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar derbiye oldukça etkili bir başlangıç yaparak ilk yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Topa hükmeden ve rakip yarı sahada baskısını hissettiren sarı-kırmızılılar, geliştirdiği organize ataklarla Fenerbahçe savunmasını zor durumda bıraktı. Hücumdaki üretkenliğini skora da yansıtan ev sahibi ekip, 29 ve 44'te Osimhen'in ayağından bulduğu gollerle derbide önemli bir avantaj yakaladı. Fenerbahçe ise ilk yarı boyunca hücumda varlık gösteremedi ve rakip kalede ciddi bir tehdit oluşturmakta zorlandı. Savunmada baskıyı kırmakta güçlük çeken sarı-lacivertliler, zaman zaman şanslı anlar yaşasa da Galatasaray'ın oyun üstünlüğüne karşı koyamadı. İlk yarı sonunda sarı-kırmızılılar, hem oyun hem de skor bakımından derbinin tartışmasız üstün tarafı oldu ve soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.
İKİNCİ YARIDA RİSK ALDI
İKİNCİ yarıda maçın karakteri biraz değişti. Galatasaray ilk yarıdaki net üstünlüğünü korumaya çalışırken, Fenerbahçe daha fazla risk alarak skoru dengeleme arayışına girdi. Sarı-kırmızılılar topu daha fazla kontrol etmeye ve oyunu rakip sahada tutmaya devam etti. Baskıyı biraz düşürüp skoru koruma refleksi de öne çıktı. Fenerbahçe ise ikinci yarıda daha istekli ve atak ağırlıklı bir görünüm sergiledi. 62. dakikada İrfan Can ile bir gol bulmayı başardı ancak atakları sınırlı kaldı. Galatasaray kritik derbiyi 2-1 kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.
SON DÜDÜĞÜN ARDINDAN SAHA KARIŞTI
Maçın son düdüğünün çalışmasının ardından olaylar çıktı. Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaraylı Roland Sallai arasında başlayan tartışmadan sonra diğer futbolcularından da olaylara karışmasıyla olaylar büyüdü. Tartışmalar bir süre sahada devem ederken, güvenlik güçleri kavgayı zorluklar ayırdı. Daha sonra futbolcular polis koridorunun arasında soyunma odasına girdi. Öte yandan Brown ile Abdülkerim arasında da gerginlik yaşanırken iki oyuncu kırmızı kart gördü.
TRİBÜNDE GÜZEL GÖRÜNTÜ
DEV derbide, tribünlerden dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Galatasaray taraftarlarının olduğu tribünde Fenerbahçe formasıyla yer alan minik bir taraftar, objektiflere yansıdı. Sarı-kırmızılı forma ve atkılarla çevrili tribünde, sarı-lacivertli formasıyla maçı takip eden küçük çocuğun görüntüsü, sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu.
İRFAN CAN'DAN JENERİKLİK GOL
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 62. dakikada jeneriklik bir gole imza attı. Oğuz'un indirdiği topu kontrol eden İrfan Can, röveşata ile ağları havalandırarak, derbi tarihinin en güzel gollerinden birine imzasını attı.
TARAFTARLARDAN GAZZE MESAJI
GALATASARAY-FENERBAHÇE derbisi, tamamen dolu tribünler önünde oynandı. Sarı-lacivertli taraftarlar da kendileri için ayrılan deplasman tribünündeki yerlerini aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail'in soykırım uyguladığı Filistin'e destek vermeye devam etti. Hem ulusal hem de uluslararası maçlarda birçok kez Filistin ve Gazze'ye desteğini gösteren Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisi öncesinde bu kez soykırıma sessiz kalınmasına tepki gösterdi. Maç öncesinde tribünlerde, "Medeniyetin maskesi gerçek yüzünü Gazze'de gösterdi", "İnsanlık bir olsun, Siyonizm yok olsun" ve "İnsanlığın onuru, izzeti, şerefi sensin ey Gazze" yazılı pankartlar açtı.