Haberler Spor Aslan kükredi Fener’i devirdi Aslan kükredi Fener’i devirdi Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan sarı-kırmızılılar 29. dakikada Osimhen ile öne geçti. 44. dakikada sahneye bir kez daha Nijeryalı yıldız çıkarken fark ikiye çıktı. Skoru 62. dakikada İrfan Can röveşata ile belirledi HABER MERKEZİ









SÜPER Lig'de dev derbide kazanan, Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla yenen Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar derbiye oldukça etkili bir başlangıç yaparak ilk yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Topa hükmeden ve rakip yarı sahada baskısını hissettiren sarı-kırmızılılar, geliştirdiği organize ataklarla Fenerbahçe savunmasını zor durumda bıraktı. Hücumdaki üretkenliğini skora da yansıtan ev sahibi ekip, 29 ve 44'te Osimhen'in ayağından bulduğu gollerle derbide önemli bir avantaj yakaladı. Fenerbahçe ise ilk yarı boyunca hücumda varlık gösteremedi ve rakip kalede ciddi bir tehdit oluşturmakta zorlandı. Savunmada baskıyı kırmakta güçlük çeken sarı-lacivertliler, zaman zaman şanslı anlar yaşasa da Galatasaray'ın oyun üstünlüğüne karşı koyamadı. İlk yarı sonunda sarı-kırmızılılar, hem oyun hem de skor bakımından derbinin tartışmasız üstün tarafı oldu ve soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

İKİNCİ YARIDA RİSK ALDI

İKİNCİ yarıda maçın karakteri biraz değişti. Galatasaray ilk yarıdaki net üstünlüğünü korumaya çalışırken, Fenerbahçe daha fazla risk alarak skoru dengeleme arayışına girdi. Sarı-kırmızılılar topu daha fazla kontrol etmeye ve oyunu rakip sahada tutmaya devam etti. Baskıyı biraz düşürüp skoru koruma refleksi de öne çıktı. Fenerbahçe ise ikinci yarıda daha istekli ve atak ağırlıklı bir görünüm sergiledi. 62. dakikada İrfan Can ile bir gol bulmayı başardı ancak atakları sınırlı kaldı. Galatasaray kritik derbiyi 2-1 kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı. SON DÜDÜĞÜN ARDINDAN SAHA KARIŞTI

Maçın son düdüğünün çalışmasının ardından olaylar çıktı. Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaraylı Roland Sallai arasında başlayan tartışmadan sonra diğer futbolcularından da olaylara karışmasıyla olaylar büyüdü. Tartışmalar bir süre sahada devem ederken, güvenlik güçleri kavgayı zorluklar ayırdı. Daha sonra futbolcular polis koridorunun arasında soyunma odasına girdi. Öte yandan Brown ile Abdülkerim arasında da gerginlik yaşanırken iki oyuncu kırmızı kart gördü.