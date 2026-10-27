Denizli’de Baja Şampiyonası coşkusu yaşandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Denizli'de düzenlenen 2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 5. ayağı sona erdi. 24-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen yarışlarda 16 araç ve 32 sporcu, 3 kategoride mücadele etti. Denizli Doğa 4X4 Offroad ve Otomobil Sporları Kulübü (DENDOFF) ve Merkezefendi Belediyesi katkılarıyla Çakmak Mahallesi'ndeki pistte düzenlenen yarışta dereceye giren sporculara kupa ve hediyeler verildi. Dereceye giren sporcular şu şekilde: SSV Klasmanı: 1. Abdullah Turgut-Arda Şenay, 2. Adem Kalyon-Batuhan Özkök, 3. Erkan Sülün-Mert Tepe. Otomobil Klasmanı: 1. Ali Kutay-Ebru Demirbay, 2. Rahmi Eken-Mert Kaya, 3. Efe Turan-Bilge Kağan Turan. Takımlar Klasmanı: 1. GE Rally Raid Team, 2. Mega Metal Racing Team.