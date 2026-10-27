İspanya onu konuşuyor

REAL Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan El Clasico'nun ardından milli futbolcumuz Arda Güler, sergilediği performansla İspanyol basınının gündemine oturdu. Marca, AS, Mundo Deportivo ve SPORT, genç yıldızın oyun zekasını, etkili paslarını ve hücumdaki belirleyici rolünü öne çıkardı. Marca, Arda'nın Pedri'den topu çalarak tehlikeli bir atak başlatmasına, Valverde ile yakaladığı uyuma ve Mbappe'ye gönderdiği şık paslara dikkat çekti. Gazete, milli futbolcunun bazı top kayıplarının ise tehlikeli pozisyonlara yol açtığını belirtti. AS, Arda'nın sahada özgür bir role sahip olduğunu vurgulayarak savunma arkasına gönderdiği iki etkili pasla Diomande ve Mbappe'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktığını yazdı. Gazetenin, "Madrid, onunla çok daha Madrid" değerlendirmesi dikkat çekti. Mundo Deportivo, Arda'nın topla her buluştuğunda Real Madrid hücumlarına heyecan kattığını belirtirken, Sport ise milli yıldızın pres gücünü, oyun kurma becerisini ve goldeki katkısını öne çıkardı. Milli yıldızımız Arda Güler, yaratıcılığı ve oyun görüşüyle El Clasico'nun ardından İspanya'da en çok konuşulan isimlerden biri oldu.