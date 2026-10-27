Kupada heyecan kaldığı yerden

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün kaldığı yerden devam edecek. Ege ekipleri Karşıyaka, Aliağa FK ve Ayvalıkgücü Belediyespor rakipleri karşısında tur arayacak. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktörlük görevini Zafer Uysal devraldıktan sonra çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle Play-Off yarışına ortak olan Karşıyaka Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde 1'inci Lig temsilcisi Boluspor'a konuk olacak.

KSK'DEN ROTASYON

Bolu Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanan bu turda rakibini mağlup eden taraf kupada yoluna devam edecek. Normal sürede eşitlik bozulmazsa kazanan tarafı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve yine beraberlik halinde seri penaltılar belirleyecek. Kupada önceki turda 1923 Afyonkarahisarspor'u 3-1'le saf dışı bırakan Karşıyaka deplasmana karayoluyla genç takviyeli kadrosuyla gitti. Altyapıdan 4 genç A takım kafilesine dahil edilirken, ilk 11'de ligde az süre alan isimler ve gençler görev yapacak. Aliağa FK ise deplasmanda Pazarspor'la karşılaşacak. Pazar İlçe Stadı'nda oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak. 2'nci ligde liderlik koltuğunda oturup, kupada bu sezon ilk kez sahneye çıkacak İzmir temsilcisi, kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 3'üncü lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor ise Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda 15.00'te başlayacak kupa randevusunda 1'inci lig temsilcisi Sarıyer'in konuğu olacak.