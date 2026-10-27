Manisa FK Mardin’de kayıp

TRENDYOL 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK, konuk olduğu Mardin 1969'a 2-1 yenilerek kötü gidişini durduramadı. Siyah-beyazlıların galibiyet hasreti 10 maça çıkarken düşme hattından bu hafta da kurtulamadı. Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip, 18. dakikada Uğur Adem Gezer ve 44. dakikada O. Kayode'nin golleriyle ilk devreyi 2-1 önde kapattı. Manisa FK'nın tek sayısı 26. dakikada Anziani'nin penaltı golünden geldi. Manisa FK'nın başında ilk maçına çıkan Nestor El Maestro'nun öğrencileri, çerçeveyi bulma konusunda sıkıntı yaşadı. 9 şutun sadece 1'inde isabet bulan Ege temsilcisi, direkten dönen bir şutuna rağmen sahadan puansız ayrıldı.

BASKI SONUÇ VERMEDİ

KONUK ekip, maç boyunca sergilediği baskılı ve oyunu rakip yarı alana yıkan futboluna rağmen, skoru lehine çevirmeyi başaramadı ve sahadan boynu bükük ayrıldı. Özellikle İkinci yarıda Manisa temsilcisi, oyunu tamamen rakip kaleye yıkarak beraberlik ve galibiyet için tüm riskleri aldı. Rakip sahada kurulan baskı ve geliştirilen ataklar taraftarları heyecanlandırsa da, final paslarındaki ve son vuruşlardaki etkisizlik konuk ekibin direncini kırdı. Mardin savunması ve kalecisi kritik anlarda kalesini devleşerek korurken, direkleri de geçemeyen Ege temsilcisi aradığı golü bulamadı.