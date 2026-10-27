VALENCIA - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA? | Valencia - Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda?

EuroLeague'de üst sıralardaki mücadelesini sürdüren Fenerbahçe Tarfin, 8. hafta karşılaşmasında İspanya deplasmanında Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin kritik maçını takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın başlama saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. İşte Valencia - Fenerbahçe Tarfin maçının canlı yayın detayları…
VALENCİA - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
EuroLeague'de sekizinci hafta karşılaşmaları basketbolseverleri heyecan dolu mücadelelerle buluşturacak. Valencia - Fenerbahçe Tarfin maçı 27 Ekim Salı günü Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.
İspanya'nın Valencia kentindeki Roig Arena'da oynanacak karşılaşmayı Damir Javor, Sergio Silva ve Guido Giovannetti hakem üçlüsü yönetecek.
VALENCİA - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Tarfin'in Valencia Basket karşısında vereceği EuroLeague mücadelesi S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler, İspanya'daki karşılaşmayı S Sport Plus dijital platformundan da takip edebilecek.