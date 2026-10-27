VALENCIA - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA? | Valencia - Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda?

EuroLeague'de üst sıralardaki mücadelesini sürdüren Fenerbahçe Tarfin, 8. hafta karşılaşmasında İspanya deplasmanında Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin kritik maçını takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın başlama saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. İşte Valencia - Fenerbahçe Tarfin maçının canlı yayın detayları…