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Haberler Spor VALENCIA - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA? | Valencia - Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda?

VALENCIA - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA? | Valencia - Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda?

Altı galibiyetle EuroLeague’de yoluna devam eden Fenerbahçe Tarfin, sekizinci hafta mücadelesinde Valencia Basket’e konuk oluyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın saat ve canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Valencia - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

SABAH

Giriş Tarihi:

EuroLeague'de üst sıralardaki mücadelesini sürdüren Fenerbahçe Tarfin, 8. hafta karşılaşmasında İspanya deplasmanında Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin kritik maçını takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın başlama saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. İşte Valencia - Fenerbahçe Tarfin maçının canlı yayın detayları…

VALENCİA - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de sekizinci hafta karşılaşmaları basketbolseverleri heyecan dolu mücadelelerle buluşturacak. Valencia - Fenerbahçe Tarfin maçı 27 Ekim Salı günü Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.

İspanya'nın Valencia kentindeki Roig Arena'da oynanacak karşılaşmayı Damir Javor, Sergio Silva ve Guido Giovannetti hakem üçlüsü yönetecek.

VALENCİA - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Tarfin'in Valencia Basket karşısında vereceği EuroLeague mücadelesi S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler, İspanya'daki karşılaşmayı S Sport Plus dijital platformundan da takip edebilecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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