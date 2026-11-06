MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında kasım ayındaki ilk karşılaşmasında Belçika ile kozlarını paylaşacak. Sergen Yalçın yönetimindeki Bizim Çocuklar'ın bu önemli mücadelesi için geri sayım başladı.
TÜRKİYE- BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak.
MAÇ SAAT KAÇTA?
Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye ile Belçika arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Takım, Belçika karşılaşmasının ardından bu kez Fransa deplasmanında mücadele edecek. Kasım ayının ikinci milli sınavında Bizim Çocuklar, zorlu rakibi karşısında puan mücadelesi verecek.
Fransa-Türkiye maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te oynanacak.
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransa-Türkiye karşılaşması da ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
TÜRKİYE'NİN KASIM AYI MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika | 20.00 | ATV
15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye | 22.45 | ATV
A Milli Futbol Takımı'nın iki karşılaşması da Turkuvaz Medya bünyesindeki ATV kanalından futbolseverlerle buluşacak.