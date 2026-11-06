MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Takım, Belçika karşılaşmasının ardından bu kez Fransa deplasmanında mücadele edecek. Kasım ayının ikinci milli sınavında Bizim Çocuklar, zorlu rakibi karşısında puan mücadelesi verecek.

Fransa-Türkiye maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te oynanacak.