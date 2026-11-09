Aras Kargo set vermedi

SULTANLAR Ligi'nde mücadele eden Ege ekiplerinden Aras Kargo, dün evinde konuk ettiği İlbank'ı set vermeden 3-0 mağlup etti. 25-22, 25-22 ve 25-18'lik setlerle rakibini deviren Aras, bu sezonki 5. galibiyetini elde ederek 5. sıraya adını yazdırdı.

GÖZ-GÖZ MAĞLUP

İZMİR temsilcisinde May ve Anthouli 19'ar sayı ile galibiyetin mimarlarından oldu. Kırmızı-beyazlılar gelecek hafta evinde lider Vakıfbank ile karşı karşıya gelecek. Sultanlar Ligi'nin diğer Ege ekibi Göztepe ise ligin en güçlü takımlarından Eczacıbaşı'na 3-0 kaybetti. Sarıkırmızılılar setleri 25-20, 25-18 ve 25-18 kaybetti. Göz-Göz'de Vaganova 8 ve Prasolova 6 sayı ile ayakta kalan isimler oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise konuk olduğu Afyon Belediyesi Yüntaş'a tie-break'e giden maçta 3-2 mağlup oldu. Ege ekibi ilk seti 29-27 kaybettikten sonra, ikinci seti 25-21 aldı. 3. seti 25-20 kaybederek 2-1 geriye düşen Manisa temsilcisi 4. seti 25-20 kazanarak, maçı karar setine taşıdı ancak son seti 15-13 kaybederek mücadeleyi 3-2 kaybetti.