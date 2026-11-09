Denizli Basket galibiyeti unuttu

BASKETBOL Süper Ligi'nde Yukatel Denizli Basket, konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ne 97-86 mağlup oldu. Üst üste beşinci yenilgisini alan Denizli ekibi düşme hattında kaldı. Denizli ekibi ilk periyotta daha etkiliydi ve ikinci çeyreğe 27-24 önde girdi. İkinci 10 dakikalık dilimde daha istekli savunma yapan ve hücumda topu daha iyi paylaşan Bahçeşehir Koleji 5. dakikada skoru 40-35 lehine çevirdi. Denizli Basket, Egemen Güven'in basketleriyle oyunu tutmaya çalıştı, Victor Bailey devre biterken orta sahadan isabeti buldu ve soyunma odasına Bahçeşehir 51-50 önde gitti. 3. ve 4. çeyrekte Bahçeşehir oyun üstünlüğünü eline aldı ve Denizli Basket oyundan düştü. Açılan farkı kapatamayan Ege temsilcisi müsabakayı 97-86 kaybetti. Öte yandan Aliağa Petkim de üst üste iki deplasman galibiyetinin ardından önceki gün evinde güçlü rakibi Anadolu Efes'e 87-77 mağlup olmaktan kurtulamadı.