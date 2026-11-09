Fethiyespor nihayet güldü

NESİNE 2.Lig Kırmızı Grup'ta 31 Ocak 2026 tarihinden bu yana tam 1890 dakikadır evinde 3 puanla tanışamayan Fethiyespor, Adana 01 FK'yı 2-1 yenerek nihayet güldü. 36. dakikada İrfan'ın savunma arkasına gönderdiği topu iyi takip eden Enes kaleciye rağmen yerden sert bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-0. 50. dakikada Uğur ceza alanı içinde topu Enes'e çıkardı, Enes'in şutu üstten dışarı gitti. 75 .dakikada Enes sağ kanattan ceza alanına girdi, topu uzak direkten Alberk'e çıkardı. Alberk yakından kaleciye rağmen topu ağlara gönderdi: 2-0 79. dakikada korner atşından gelen topa iyi yükselen Yusuf savunmaya rağmen topu filelere gönderdi: 2-1.