Menemen, puanı uzatmalarda kaptı

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta Menemen FK, deplasmanda Arnavutköy Bld. ile 90+1. dakikada attığı golle 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi maça Mehmet Emin, Eyüp, Eren, Burak Enes, Hakan, Erkan, Mustafa, Yiğit, Burak, Selim ve Doğukan 11'iyle başladı. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona ererken, goller 2. devrede geldi. 59'da Arda Yavaş attığı golle ev sahibini 1-0 öne geçirdi. 90+1'de Musa Kaan'ın pasında Burak Enes topu ağlara yollayarak durumu 1-1 eşitliğe getirdi ve müsabaka da bu sonuçla bitti. Son 3 maçta 5 puan toplayan sarı-lacivertliler gelecek hafta evinde Isparta 32 ile oynayacak.