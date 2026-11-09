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Somaspor tek attı 3 aldı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Somaspor tek attı 3 aldı

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'un 10. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Somaspor, deplasmanda eksi 5 puana sahip olan düşme hattındaki Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Somaspor maça Batuhan, Berk, Enes, Mehmet, Eniscan, Mert Polat, Emir, Berke, Mustafa, Ömür ve Derviş 11'iyle başladı. 15. dakikada Mustafa Doğru, Mert Keklik'in asistini gole çevirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabakadan Somaspor 1-0 galip ayrıldı. Son 2 maçta 4. puanını toplayan Manisa temsilcisi gelecek hafta Arnavutköy Belediyespor'u ağırlayacak.

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