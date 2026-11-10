Haberler Spor Leroy Sane ile yollar ayrılıyor mu? Galatasaray'da ocak planı belli oldu Leroy Sane ile yollar ayrılıyor mu? Galatasaray'da ocak planı belli oldu Galatasaray’da beklentilerin altında kalan Leroy Sane için ayrılık ihtimali gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin, tatmin edici bir teklif gelmesi halinde Alman yıldızın ocak ayında takımdan ayrılmasına sıcak baktığı öne sürüldü. HABER MERKEZİ









Galatasaray'da büyük beklentilerle kadroya katılan ancak sergilediği performansla henüz istenilen seviyeye ulaşamayan Leroy Sane'nin geleceği gündemden düşmüyor. Alman yıldızın istikrarsız görüntüsü ve skor katkısı sağlayamaması eleştirilere neden olurken, Sky DE kaynaklı haberde sarı-kırmızılı yönetimin ocak ayındaki transfer tekliflerine göre ayrılık kararını şekillendirebileceği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINA KADAR DEVAM EDİYOR Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Leroy Sane, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 43 resmi karşılaşmada 7 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti. Ancak Alman yıldız, bu sezona beklentilerin oldukça uzağında başladı. Görev aldığı ilk 15 maçta gol veya asist katkısı sağlayamayan Sane, performansıyla taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.