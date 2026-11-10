Leroy Sane ile yollar ayrılıyor mu? Galatasaray'da ocak planı belli oldu

Galatasaray'da büyük beklentilerle kadroya katılan ancak sergilediği performansla henüz istenilen seviyeye ulaşamayan Leroy Sane'nin geleceği gündemden düşmüyor. Alman yıldızın istikrarsız görüntüsü ve skor katkısı sağlayamaması eleştirilere neden olurken, Sky DE kaynaklı haberde sarı-kırmızılı yönetimin ocak ayındaki transfer tekliflerine göre ayrılık kararını şekillendirebileceği belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2028 YILINA KADAR DEVAM EDİYOR
Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Leroy Sane, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 43 resmi karşılaşmada 7 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti. Ancak Alman yıldız, bu sezona beklentilerin oldukça uzağında başladı. Görev aldığı ilk 15 maçta gol veya asist katkısı sağlayamayan Sane, performansıyla taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.
OCAK AYINDA AYRILIK İHTİMALİ MASADA
Sky DE kaynaklı habere göre Galatasaray yönetimi, Leroy Sane'nin geleceğiyle ilgili kararını ocak ayında gelebilecek tekliflere göre şekillendirecek. Sarı-kırmızılıların, kulübün mali çıkarlarını koruyacak ve oyuncunun beklentilerini karşılayacak cazip bir teklifin gelmesi durumunda Alman futbolcuyla yolları ayırmaya sıcak baktığı belirtildi.
YÖNETİM VE TEKNİK HEYETİN GÖZÜ SANE'DE
Alman yıldızın performansındaki düşüşü yakından takip eden Galatasaray yönetimi ve teknik heyet, önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmeleri beklemeye geçti. Sane'nin sarı-kırmızılı takımdaki geleceğinin ocak ayında ortaya çıkacak transfer seçeneklerine bağlı olduğu ifade edilirken, yıldız futbolcunun performansı da karar sürecinde belirleyici olacak.