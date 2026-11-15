A Milli Takım Fransa deplasmanından puansız döndü: Fransa 2 - 1 Türkiye

Karşılaşma öncesinde milli takımda kaleci Uğurcan Çakır sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, ısınma hareketleri sırasında ağrı hisseden Zeki Çelik 'in yerine ise Barış Alper Yılmaz ilk 11'e dahil edildi. Fransa İkinci Yarıda Bulduğu Gollerle Öne Geçti

Mücadelenin ilk yarısında kaleci Berke Özer yaptığı kritik kurtarışlarla rakibe geçit vermedi ve devre 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Fransa, 49. dakikada köşe vuruşu organizasyonunda Emirhan Topçu'nun ters dokunuşuyla kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Milli takımımız 53. dakikada Arda Güler ile beraberlik golünü bulsa da, VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesinde ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Baskısını sürdüren Fransa, 80. dakikada Eli Junior Kroupi'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Abdülkerim Bardakcı'nın Golü Yetmedi

Karşılaşmanın son dakikasında sahneye çıkan Abdülkerim Bardakcı, 90. dakikada Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda kafayla topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca milli takımımız sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 13'e yükselten Fransa grubu lider tamamlarken, A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'u puansız kapattı.