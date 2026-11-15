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Haberler Spor Fransa - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç detayları

Fransa - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç detayları

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’taki altıncı ve son maçında Fransa deplasmanında sahaya çıkıyor.

HABER MERKEZİ

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Fransa - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç detayları

Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadeleye dair öne çıkan bilgiler şu şekilde:

MAÇ BİLGİLERİ VE YAYIN BİLGİSİ

- Tarih: 15 Kasım 2026 Pazar (Bu akşam)

- Saat: 22:45 (TSİ)

- Kanal: ATV (Canlı ve şifresiz)

- Stadyum: Matmut Atlantique Stadyumu (Bordeaux, Fransa)

Fransa - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç detaylarıCANLI YAYIN

İLK 11'İMİZ BELLİ OLDU

Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Can Uzun, Deniz Gül.

FRANSA'NIN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Maignan, Kumbedi, Konate, Jacquet, Diouf, Rabiot, Da Cunha, Olise, Cherki, Barcola, Mbappe.

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