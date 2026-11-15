Fransa - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç detayları

Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadeleye dair öne çıkan bilgiler şu şekilde:
MAÇ BİLGİLERİ VE YAYIN BİLGİSİ
- Tarih: 15 Kasım 2026 Pazar (Bu akşam)
- Saat: 22:45 (TSİ)
- Kanal: ATV (Canlı ve şifresiz)
- Stadyum: Matmut Atlantique Stadyumu (Bordeaux, Fransa)
CANLI YAYIN
İLK 11'İMİZ BELLİ OLDU
Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Can Uzun, Deniz Gül.
FRANSA'NIN İLK 11'İ BELLİ OLDU
Maignan, Kumbedi, Konate, Jacquet, Diouf, Rabiot, Da Cunha, Olise, Cherki, Barcola, Mbappe.