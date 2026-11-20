"Her ay bir tane İzmir 'de ve bölgede olmak üzere bir turnuva düzenliyoruz. Turnuvanın şenlik havasında geçmesini temenni ediyoruz… Bu turnuvayı biraz daha geliştirerek "Altınordu Çocuk Festivali" adı altında düzenledik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında düzenlen turnuvadan sonra ikincisine imza atıyoruz. 78 takım, 1152 sporcumuzla birlikte tesislerimizde turnuvamız başladı. Gayet coşkulu ve tempoluyuz.U12 İzmir Cup bizim uluslararası oluşturduğumuz bir turnuvaydı. Altınordu'nun hayata geçirdiği projeydi önümüzdeki dönemlerde yine kendi tesislerimizde düzenlemek istiyoruz"

Altınordu Futbol Okulları Direktörü Salih Albayrak, kulübün turnuva organizasyonlarını geliştirerek daha geniş kapsamlı bir yapıya dönüştürdüklerini belirtti.

VELİLERDEN FESTİVALE TAM NOT

Festivalin atmosferi, sporcular kadar ailelerinden de ilgi gördü. Sporcu velisi Esra Meriç Ökesli, çocuk futbolunda kazanmanın ötesinde paylaşma ve spor sevgisinin önem taşıdığını belirterek organizasyona ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

Ökesli, "Sporda rekabetin önemi var ama her şeyden önce minik yaş gruplarında çocuklara vermek istediğimiz duygu; paylaşım ve spor sevgisi. Çok güzel ve keyifli bir hava var. Burada olmak her zaman güzel. Umarım güzel ve dostluk içerisinde maçlar olur" diye konuştu.

FUTBOLUN KAZANANI DOSTLUK OLACAK

Farklı kulüplerden genç futbolcuları buluşturan festivalde karşılaşmaların yanı sıra dostluk, dayanışma ve fair-play anlayışı ön planda tutuluyor. Altınordu Futbol Kulübü yöneticileri, sportif direktörü ve kulüp temsilcileri de organizasyona katılarak takımlarla bir araya geldi ve sporculara başarı dileklerini iletti.

Altınordu Çocuk Festivali, 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kupa ve madalya töreniyle tamamlanacak. Üç gün boyunca sürecek organizasyon, çocukların futbol heyecanını dostluk ve eğlenceyle buluşturacak.