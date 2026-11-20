Çocukların futbol sevgisini paylaşabileceği, yeni arkadaşlıklar kurabileceği ve sporun birleştirici gücünü deneyimleyebileceği Altınordu Çocuk Festivali başladı. Altınordu Futbol Kulübü'nün ev sahipliğinde Selçuk Orhunbilge Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl 78 takım ve 1152 genç futbolcuyu bir araya getirdi.
20-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalde U11 ve U12 kategorilerindeki takımlar mücadele ediyor. Organizasyona katılan ekiplerden 30'u tesislerde konaklarken, 48 takım günübirlik olarak festival heyecanına ortak oluyor.
SADECE FUTBOL DEĞİL, BİR FESTİVAL DENEYİMİ
Altınordu, çocuk futbolunu yalnızca saha içerisindeki rekabetle sınırlamayan organizasyon anlayışını Çocuk Festivali ile bir kez daha ortaya koydu. Festivalin açılışında sahneye çıkan Tuğrul Öztürk yönetimindeki "Sıradışı Çocuklar" müzik grubu, performanslarıyla etkinliğe renk kattı. Şarkılar ve dans gösterileriyle hareketlenen tesislerde sporcular ve aileleri futbolun yanı sıra eğlence dolu anlar yaşadı.
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde başlayan festival, çocukların spor yapma, sosyalleşme ve kendilerini farklı alanlarda ifade etme fırsatlarını bir araya getirdi.
ALBAYRAK: "TURNUVAMIZI BİRAZ DAHA GELİŞTİREREK FESTİVAL ADI ALTINDA DÜZENLEDİK"
Altınordu Futbol Okulları Direktörü Salih Albayrak, kulübün turnuva organizasyonlarını geliştirerek daha geniş kapsamlı bir yapıya dönüştürdüklerini belirtti.
Albayrak, organizasyonun gelişim sürecini şu sözlerle anlattı:
"Her ay bir tane İzmir'de ve bölgede olmak üzere bir turnuva düzenliyoruz. Turnuvanın şenlik havasında geçmesini temenni ediyoruz… Bu turnuvayı biraz daha geliştirerek "Altınordu Çocuk Festivali" adı altında düzenledik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında düzenlen turnuvadan sonra ikincisine imza atıyoruz. 78 takım, 1152 sporcumuzla birlikte tesislerimizde turnuvamız başladı. Gayet coşkulu ve tempoluyuz.U12 İzmir Cup bizim uluslararası oluşturduğumuz bir turnuvaydı. Altınordu'nun hayata geçirdiği projeydi önümüzdeki dönemlerde yine kendi tesislerimizde düzenlemek istiyoruz"
VELİLERDEN FESTİVALE TAM NOT
Festivalin atmosferi, sporcular kadar ailelerinden de ilgi gördü. Sporcu velisi Esra Meriç Ökesli, çocuk futbolunda kazanmanın ötesinde paylaşma ve spor sevgisinin önem taşıdığını belirterek organizasyona ilişkin memnuniyetini dile getirdi.
Ökesli, "Sporda rekabetin önemi var ama her şeyden önce minik yaş gruplarında çocuklara vermek istediğimiz duygu; paylaşım ve spor sevgisi. Çok güzel ve keyifli bir hava var. Burada olmak her zaman güzel. Umarım güzel ve dostluk içerisinde maçlar olur" diye konuştu.
FUTBOLUN KAZANANI DOSTLUK OLACAK
Farklı kulüplerden genç futbolcuları buluşturan festivalde karşılaşmaların yanı sıra dostluk, dayanışma ve fair-play anlayışı ön planda tutuluyor. Altınordu Futbol Kulübü yöneticileri, sportif direktörü ve kulüp temsilcileri de organizasyona katılarak takımlarla bir araya geldi ve sporculara başarı dileklerini iletti.
Altınordu Çocuk Festivali, 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kupa ve madalya töreniyle tamamlanacak. Üç gün boyunca sürecek organizasyon, çocukların futbol heyecanını dostluk ve eğlenceyle buluşturacak.