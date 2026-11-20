Fenerbahçe'nin maç ve performans analiz departmanında Serdar Keşçi, Furkan Berk Yüksel, Kazım Çetin ve Mehmet Turhan Demir görev alacak.

Yapılan açıklamayla birlikte Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli ekipte birlikte çalışacağı teknik kadronun görev dağılımı da netlik kazanmış oldu.

İlker Püren - 1. Yardımcı Antrenör

Caner Erol - 2. Yardımcı Antrenör

Hakan Özmert - Yardımcı Antrenör

Adrian Iglesias Fernandez - Metodoloji Antrenörü

Toprak Kırtoğlu - Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü

Özden Öngün - Kaleci Antrenörü

Eray Birniçan - Kaleci Antrenörü

Ekrem Özerk Tufan - Atletik Performans Antrenörü

Bumin Kağan Yıldız - Atletik Performans Antrenörü

Cabir Sevim - Atletik Performans Antrenörü

Serdar Keşçi - Maç ve Performans Analiz Antrenörü

Furkan Berk Yüksel - Maç ve Performans Analiz Antrenörü

Kazım Çetin - Maç ve Performans Analiz Antrenörü

Mehmet Turhan Demir - Maç ve Performans Analiz Antrenörü