Fenerbahçe'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde görev yapacak isimler ve sorumluluk alanları belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp, teknik kadronun görev dağılımını resmi kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.
FENERBAHÇE'DE YARDIMCI ANTRENÖRLER BELLİ OLDU
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde İlker Püren birinci yardımcı antrenör, Caner Erol ikinci yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Hakan Özmert de yardımcı antrenörlük görevini üstlenecek. Teknik kadroda Adrian Iglesias Fernandez metodoloji antrenörü, Toprak Kırtoğlu ise maç ve oyuncu izleme antrenörü olarak çalışacak.
Kaleci antrenörlüğü görevleri Özden Öngün ve Eray Birniçan'a verilirken, teknik ekipte Kağan Yıldız ve Cabir Sevim de yer aldı.
ANALİZ EKİBİNDE 4 İSİM GÖREV YAPACAK
Fenerbahçe'nin maç ve performans analiz departmanında Serdar Keşçi, Furkan Berk Yüksel, Kazım Çetin ve Mehmet Turhan Demir görev alacak.
Yapılan açıklamayla birlikte Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli ekipte birlikte çalışacağı teknik kadronun görev dağılımı da netlik kazanmış oldu.
İlker Püren - 1. Yardımcı Antrenör
Caner Erol - 2. Yardımcı Antrenör
Hakan Özmert - Yardımcı Antrenör
Adrian Iglesias Fernandez - Metodoloji Antrenörü
Toprak Kırtoğlu - Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü
Özden Öngün - Kaleci Antrenörü
Eray Birniçan - Kaleci Antrenörü
Ekrem Özerk Tufan - Atletik Performans Antrenörü
Bumin Kağan Yıldız - Atletik Performans Antrenörü
Cabir Sevim - Atletik Performans Antrenörü
Serdar Keşçi - Maç ve Performans Analiz Antrenörü
Furkan Berk Yüksel - Maç ve Performans Analiz Antrenörü
Kazım Çetin - Maç ve Performans Analiz Antrenörü
Mehmet Turhan Demir - Maç ve Performans Analiz Antrenörü