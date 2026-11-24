AMPUTE Erkek Milli Futbol Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Brezilya'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Meksika'da düzenlenen 2026 Ampute Futbol Dünya Kupası 3.'lük mücadelesinde Ampute Erkek Milli Futbol Takımı, Brezilya ile karşı karşıya geldi. Milliler, karşılaşmayı 3-0 kazanarak dünya 3.'sü oldu. Ay-yıldızlıların golleri Tuncay Efe (2) ve Şeyhmus'tan geldi. Milli takım; 2007, 2010, 2012, 2014 ve 2026'da olmak üzere bu organizasyonu beşinci kez üçüncü tamamladı. Türkiye kupayı 2018'de ikinci tamamlamış, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ise şampiyonluğa ulaşmıştı.