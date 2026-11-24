İTALYA Serie A'nın 12'nci haftasında Inter, deplasmanda Atalanta ile 4-4 berabere kaldı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi. Inter'in orta sahasındaki önemli isimlerden biri olan Hakan, mücadelenin ilk yarısında sakatlık yaşadı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyeceği anlaşılan milli futbolcu, 33'üncü dakikada kenara geldi. Hakan'ın yerine Petar Sucic oyuna dahil oldu. Milli futbolcunun sakatlığının boyutu ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.