İNGİLTERE Premier Lig'de zor günler geçiren Manchester United, teknik direktör Mauricio Pochettino yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Liverpool'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın henüz başında Yoro'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Manchester United, Anfield'da rakibine karşı koyamadı ve 19'uncu sırada kaldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Pochettino, takımının performansından memnun olmadığını belirterek, "İlk sekiz dakikayı açıklayamıyorum. Sonrasında her şey tamamen değişti. Oynamayı planladığımız ve istediğimiz oyundan uzaklaştık" dedi. Bu sonuçla Manchester United'ın galibiyet hasreti 9 maça yükseldi. Son 9 karşılaşmada 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan İngiliz ekibi, bu süreçte 14 gol atarken kalesinde 23 gol gördü. Ligde düşme hattından çıkamayan Manchester United'da kötü gidişat devam etti.