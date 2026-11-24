TRENDYOL 1'inci Lig'de evinde Pendikspor'u bitime 8 dakika kala attığı gollerle 2-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, milli ara sonrası nefes aldı. Haftaya düşme potasında giren siyah-beyazlılar, Yassine Benrahou ve Alenis Vargas'ın golleriyle çok kritik bir galibiyete imza attı. Puanını 16'ya çıkaran Manisa temsilcisi 15'inci hafta sonunda ateş hattından kurtuldu. Manisa Futbol Kulübü'nün Sırp teknik direktörü Nestor El Maestro müsabakanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Galibiyeti hak ettik. Bu galibiyet bizim için daha çok karakter göstergesi. Çok mutluyum. İkinci yarıda oynadığımız futbolla kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum." Manisa FK, bu hafta deplasmanda Ümraniyespor'un rakibi olacak.