TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor düşüşünü sürdürdü. Milli ara öncesi deplasmanda Kayserispor'a 6-0 evinde de Esenler Erokspor'a 5-0 kaybeden yeşil-beyazlılar konuk olduğu Batman Petrolspor'a da 2-0 kaybetti. Üst üste 3 maçını gol atamadan kaybeden Muğlaspor, Play-Off hattından iyice uzaklaştı. Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Batman Petrolspor maçının ardından yaptığı değerlendirmede, "Bireysel hatalar artık bizi fazlaca yordu. Buna rağmen ikinci yarıda oyunu rakip sahaya yığmayı başardık" dedi. Travmatik haftalar yaşadıklarını dile getiren Koşukavak, "Batman Petrolspor da iki haftadır kazanamıyordu. Biz de yüksek skorların altında travmatik iki hafta yaşadık. Oyunu tamamen Batman Petrol'ün alanına yıktık, aslında çok da pozisyon ürettik. Amacımız 2-1'i bulup oyuna ortak olmaktı. O fırsatlar da geldi. Bu sefer golü bulamayınca rakip daha çok derine gitmeye başladı. Tamamen skor odaklı oynamaya başladı. Oyun böyle bitti" dedi. Muğlaspor bu hafta sahasında Mardin 1969 Spor'u misafir edecek.