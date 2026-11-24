SOMA Zafer Spor U15 Takımı, U15 Gelişim Ligi kapsamında sezon boyunca ortaya koyduğu mücadele, azim ve takım ruhunu Türkiye şampiyonluğu ile taçlandırdı. Genç futbolcular, zorlu karşılaşmalarda sergiledikleri performansla zirveye ulaşarak Türkiye'nin en iyisi olmayı başardı. Sezon boyunca disiplinli çalışmaları, sahadaki mücadeleleri ve birbirlerine olan inançlarıyla dikkat çeken Soma Zafer Spor'un gençleri, elde ettikleri bu büyük başarıyla hem kulüplerini hem de Soma'yı gururlandırdı. Teknik ekip, futbolcular ve kulüp yönetiminin emeklerinin karşılığını aldığı şampiyonluk, Soma'da spor tarihinde önemli bir başarı olarak yerini aldı. Soma Zafer Spor'un altyapıya verdiği önem ve genç yeteneklerin gelişimine yönelik çalışmaları, bu başarıda önemli rol oynadı. U15 Gelişim Ligi Türkiye şampiyonluğunu Soma'ya kazandıran Soma Zafer Spor, elde ettiği bu başarıyla ilçenin futbol alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.