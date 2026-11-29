UEFA Avrupa Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Beşiktaş, lig aşamasının 6. haftasında güçlü Alman ekibi Bayer 04 Leverkusen'e konuk olacak. Siyah-beyazlıların Avrupa yolculuğunu yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri araştırılıyor. Beşiktaş - Bayer 04 Leverkusen maçının saati ve tarihi…
LEVERKUSEN - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 6. haftasında oynanacak Bayer 04 Leverkusen - Beşiktaş karşılaşması, 10 Aralık 2026 Perşembe günü oynanacak. Almanya'daki BayArena'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede ilk düdük saat 23.00'te çalacak.
LEVERKUSEN - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Bayer 04 Leverkusen - Beşiktaş karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında kalan karşılaşmalarında puan mücadelesini sürdürecek. Siyah-beyazlı ekibin açıklanan maç takvimi şöyle:
10 Aralık 2026 Perşembe (23.00): Bayer Leverkusen – Beşiktaş
21 Ocak 2027 Perşembe (20.45): Beşiktaş – Union SG
28 Ocak 2027 Perşembe (23.00): Omonia – Beşiktaş