Haydi Altay

TFF 1. Lig'de kurduğu güçlü kadrosuyla Süper Lig hedefiyle yola çıkan Altay sezonun ilk maçında ligin yeni ve iddialı ekibi Samsunspor'u konuk edecek. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Onur Özütoprak yönetecek. Süper Lig hedefiyle yola çıkan iki kulübün karşılaşması TRT Spor ve beIN Max 1'den naklen yayınlanacak. Korona virüs nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynanacak. Altay'ın tecrübeli teknik patronu Yücel İldiz bugün takımın başındaki ilk resmi maçına çıkacak.

9 YIL ARADAN SONRA

Türk futbolunun iki önemli kulübü dokuz yıl aradan sonra bugün Bornova Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Taraflar en son Birinci Lig'de 2010-11 sezonunda birbirlerine rakip olmuştu. Altay ve Samsunspor bugün 59. kez karşı karşıya gelecek. Kulüpler, Süper Lig'de 48 kez karşılaştı. Altay 19, Samsunspor 15 galibiyet alırken, 14 maç berabere bitti. Birinci Lig'de ise 10 maçta İzmir temslcisi 6 galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar 4 kez kazandı.