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Haberler Altay Çifte ayrılık şoku

Çifte ayrılık şoku

Çifte ayrılık şoku
Giriş Tarihi: 17.9.2020

Pazar günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçına hazırlanan Altay'da çifte ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılarda yeni transferlerden ön libero Timur Temeltaş forma giyemeden sözleşmesini feshederken, yönetim sportif direktör Murat Uluç'un görevine son verdi. Geçen haftaki Yılport Samsunspor maçında kadroya alınmamasının ardından yönetimle masaya oturan Timur, sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Altay'da futbol kariyerinde 3. Lig ve 2. Lig'de şampiyonluklar yaşayıp takım kaptanlığı görevini üstlenen ve attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran Murat Uluç'la yolların ayrılması ise şaşkınlık yarattı. Murat Uluç, "Büyük Altay'ımızda sürdürdüğüm sportif direktörlük görevimden, ani gelişen ve sebebini bilemediğim bir süreç sonrası ayrılmış bulunuyorum. Gün ayrılık günü olsa da armaya olan sevdam her zaman çok büyük" açıklamasını yaptı.

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