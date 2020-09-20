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İstanbulspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. İzmir ekibi Altay ve İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler kıyasıya mücadele için detayları araştırıyor. Peki İstanbulspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

20.09.2020, 10:39