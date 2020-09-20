İstanbulspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor sahasında İzmir ekibi Altay'ı ağırlıyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç için merak edilenler araştırılıyor. Peki İstanbulspor- Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Şifresiz mi? İşte detaylar...
İSTANBULSPOR - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Altay maçı 20 Eylül Pazar günü saat 16:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
İSTANBULSPOR - ALTAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
İstanbulspor - Altay maçını Alper Çetin (Orta Hakem) yönetecek. Yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak (Yardımcı Hakem), Mehmet Akıncık (Yardımcı Hakem), Enes Kanpara (4. Hakem) üstlenecek.
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