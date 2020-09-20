  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altay İstanbulspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

1. Lig'de heyecan devam ediyor. ekibi Altay ve İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler kıyasıya mücadele için detayları araştırıyor. - Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İstanbulspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

20.09.2020, 10:39

İstanbulspor sahasında İzmir ekibi Altay'ı ağırlıyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç için merak edilenler araştırılıyor. Peki İstanbulspor- Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Şifresiz mi? İşte detaylar...

İSTANBULSPOR - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Altay maçı 20 Eylül Pazar günü saat 16:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - ALTAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

İstanbulspor - Altay maçını Alper Çetin (Orta Hakem) yönetecek. Yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak (Yardımcı Hakem), Mehmet Akıncık (Yardımcı Hakem), Enes Kanpara (4. Hakem) üstlenecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İstanbulspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA