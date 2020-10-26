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Haberler Altay Altay’a Yücel İldiz’den iyi haber

’a ’den iyi haber

1’nci ekiplerinden ’da 24’ü futbolcu olmak üzere toplam 34 kişinin koronavirüs salgınına yakalanması futbol camiasında büyük üzüntüye neden olurken, ’in hastalığı atlatması temsilcisine moral oldu.

Altay’a Yücel İldiz’den iyi haber

26.10.2020, 12:47 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020,12:47

Geçen hafta içi oynanan Altınordu maçı öncesi koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan 67 yaşındaki teknik adama yapılan son testin sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.

Sağlık durumu iyi olan ve evinde dinlenen teknik direktör Yücel İldiz'in izolasyon sürecinin perşembe günü sona ereceği bildirildi. Altay'da futbolcular ve kulüp çalışanlarının durumlarının da iyi olduğu kaydedildi. Siyah-beyazlıların cuma günü deplasmanda lider Tuzlaspor'la oynaması gereken karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor. Altaylı futbolculara hafta içinde yeni bir test daha yapılacak.

DHA

Altay karantinada

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