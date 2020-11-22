İzmir'de derbi zamanı

Ev sahibi konumundaki sarı lacivertlilerin iç sahada oynanması gereken Ankaraspor maçı İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle, deplasmandaki Adanaspor müsabakası ise takımdaki 18 futbolcuda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Siyah beyazlılarda ise 24 futbolcunun koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine Giresunspor ile Tuzlaspor müsabakaları ertelenmişti. Ligde 7'şer maç oynayan Altay'ın 10, Menemenspor'un ise 6 puanı bulunuyor. Oynadığı son 2 karşılaşmada Altınordu'ya 2-1, Balıkesirspor'a 3-1 mağlup olan Altay, Menemenspor karşısında yeni bir sayfa açmak için mücadele edecek. Milli maç nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan siyah beyazlılar, derbiden zaferle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Son 3 randevuda 2 beraberlik, 1 galibiyet alan sarı lacivertliler de iç sahada 2'de 2 yapıp moral bulmak istiyor.

MENEMENSPOR MUHTEMEL 11

Selmani - Yusuf, Domgjonas, Furkan, Ömer, Taşkın, Tayfun, Şeref, Olatunbosun, Tidjani, Rasheed.



ALTAY MUHTEMEL 11

Burak - Tolga, İbrahim, Lokman, Özgür, Scuk, Yılmaz, Kappel, Regattin, Erhan, Paixao.